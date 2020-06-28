  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Штормове попередження: на Прикарпаття знову сунуть грози та град

    • Розсилка
    Штормове попередження: на Прикарпаття знову сунуть грози та град

    Негода вируватиме в західних та північних областях

    У неділю, 28 червня, в Україні погіршаться погодні умови в частині регіонів.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    «28 червня вдень у західних, північних та Вінницькій областях гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Київській області вдень 28 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві вдень 28 червня гроза», - ідеться в повідомленні.

    У неділю очікується мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях - короткочасні дощі, грози.

    На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, удень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Температура вночі 14-19°С, на узбережжі морів до 23°С. Удень 25-30°С, на півдні до 34°С.

    Нагадаємо, у найближчі дні в Україні буде спекотно, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 30-34 градусів. В окремих регіонах випадуть короткочасні дощі з градом та шквалами. 

    вітер негода час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ