Штормове попередження: на Прикарпаття знову сунуть грози та град



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Негода вируватиме в західних та північних областях

У неділю, 28 червня, в Україні погіршаться погодні умови в частині регіонів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«28 червня вдень у західних, північних та Вінницькій областях гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Київській області вдень 28 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві вдень 28 червня гроза», - ідеться в повідомленні.

У неділю очікується мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях - короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, удень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°С, на узбережжі морів до 23°С. Удень 25-30°С, на півдні до 34°С.

Нагадаємо, у найближчі дні в Україні буде спекотно, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 30-34 градусів. В окремих регіонах випадуть короткочасні дощі з градом та шквалами.