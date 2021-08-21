На Львівщині рятувальники зняли з вагона-цистерни травмовану струмом дівчину

Рятувальники зняли дівчину з вагона за допомогою мотузки, драбини та нош

Потерпілу дівчину-підлітка доправили до реанімації Самбірської лікарні

У Самборі, що на Львівщині, отримала ураження електричним струмом дівчина 2007 року народження. Вона перебувала на вагоні-цистерні, що стояв на залізничній станції. Як ідеться у повідомленні ДСНС України, інцидент трапився увечері 20 серпня.

До місця події прибули рятувальники. За допомогою висувної драбини, мотузки та твердих нош вони зняли потерпілу з вагону-цистерни та передали медикам.

Унаслідок ураження струмом дівчину у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні.

Раніше у Львові на станції Підзамче 26-річну дівчину вдарило струмом на цистерні товарного поїзда.

Також у Києві 21 серпня о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити. Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.

Нагадаємо, у с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі.

Раніше, у середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці.

Як повідомлялося, 20 серпня у Броварах на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.