Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»
Сапери вилучили бойові частини ракет
фото: ДСНС України

Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення

На Львівщині сапери вилучили бойові частини ракет «Кинджал» та «X-101». Про це інформує ДСНС України.

Ракети потрапили у регіон під час масованого обстрілу території України.

«Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення», – сказано у повідомленні.

На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101» фото 1

Рятувальники також нагадують, якщо ви виявили будь-який підозрілий предмет:

  • не наближайтесь;
  • не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати. 

Негайно телефонуйте за номером «101» або «102».

На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101» фото 2

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки 26 серпня постраждало 15 областей України. Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Читайте також:

Теги: росія населення Кинджал ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку
Отруєна вода з Сейму наближається до Чернігова: влада попередила про небезпеку
Атака на Харків: майже 30 постраждалих, серед них – дитина та медики
Атака на Харків: майже 30 постраждалих, серед них – дитина та медики
На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»
На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»
Втрата F-16. The New York Times назвала можливі причини авіатрощі
Втрата F-16. The New York Times назвала можливі причини авіатрощі
У Харкові прогриміли численні вибухи: є постраждалі
У Харкові прогриміли численні вибухи: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
37K
Просвітник із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян
26K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
25K
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua