На Львівщині виявлено бойові частини російських ракет «Кинджал» та «X-101»

Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення

На Львівщині сапери вилучили бойові частини ракет «Кинджал» та «X-101». Про це інформує ДСНС України.

Ракети потрапили у регіон під час масованого обстрілу території України.

«Швидкі та професійні дії фахівців ДСНС запобігли подальшим руйнуванням і можливим жертвам серед мирного населення», – сказано у повідомленні.

Рятувальники також нагадують, якщо ви виявили будь-який підозрілий предмет:

не наближайтесь;

не намагайтесь самостійно його перемістити чи розібрати.

Негайно телефонуйте за номером «101» або «102».

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки 26 серпня постраждало 15 областей України. Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.