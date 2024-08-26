Масована атака по Україні: Шмигаль назвав кількість постраждалих областей

Під час атаки на Україну російський ворог застосував різні види озброєння

Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура України

Внаслідок російської масованої атаки 26 серпня постраждало 15 областей України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким», – зазначив він.

За словами прем’єра, ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження в низці регіонів.

«Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему», – каже глава уряду.

Крім того, голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби «Пункти незламності».

Прем’єр зазначив, для того, щоб зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети.

«Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити», – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.