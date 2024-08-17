Львів уперше попрощався із військовим, який загинув на Курщині

«Операція ЗСУ у Курській області має страшну ціну»

У Львові 17 серпня попрощалися з 30-літнім військовим Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області РФ. У нього залишилися батьки, дружина, син та брат. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Операція ЗСУ у Курській області має страшну ціну. Мусимо це усвідомлювати й пам‘ятати тих, хто її платить», – наголосив він.

Ігор Северенчук Андрій Садовий/Facebook

Також громада Львова попрощалася з 43-літнім львів’янином Любомиром Крамарівським, який загинув на Сумщині. У чоловіка залишилися батьки, вагітна дружина, однорічна донька та брат.

Любомир Крамарівський фото: Андрій Садовий/Facebook

Садовий додав, що в останню путь провели 44-літнього містянина Георгія Окула, який загинув на Луганщині. У нього залишилися мама, сестри, племінники та кохана дівчина.

Георгій Окул фото: Андрій Садовий/Facebook

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ.

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.