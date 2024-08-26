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Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російські війська вдарили по енергетиці на Львівщині
У різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення
фото з відкритих джерел

У Львові та області виникли перебої з електропостачанням

Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами глави ОВА, через російську атаку у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. «Деталі згодом», – написав він.

Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

«Також можливі перебої електроенергії. Влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо. Залишайтесь в укритті до відбою!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла.

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

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Теги: електроенергія відключення світла енергетика війна Львівщина Львів

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