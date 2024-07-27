На Львівщині рятувальники знайшли дитину, яка зникла тиждень тому

Дівчинку розшукали в лісі, вона була непритомною та виснаженою

На Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської, яка зникла ще 20 липня. Пошуки дитини тривали сім днів. Про це повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що дитина жива. Знайшли дівчинку в лісі – неподалік села Річки Львівського району, вона була непритомною та виснаженою. Соломію передали медикам для подальшого огляду.

До розшуку дитини залучали понад 600 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордоннів, кінологів, волонтерів та мешканців. Були також задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.

Як повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській асоціації Sarva, 11-річна Соломія Веклич зникла у суботу, 20 липня, у Раві-Руській.

За даними волонтерів, дівчинка не розмовляє та потребує медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що за минулі вихідні, 20-21 липня, в Україні сталася серія трагічних випадків на воді, внаслідок яких загинуло 24 людини, включаючи одну дитину.

Загалом із початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них – 76 дітей.

Нагадаємо, на Берегівщині, Закарпатської області, вода забрала життя одразу двох дітей.

До слова, двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району.