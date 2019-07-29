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    Події в Україні

    На Львівщині урочисто перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»

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    Скорботні заходи відбудуться у селі Підгірці Бродівського району&nbsp;та на горі Жбир - На Львівщині урочисто перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»
    Скорботні заходи відбудуться у селі Підгірці Бродівського району та на горі Жбир

    Поховано рештки 29 воїнів дивізії, які виявили в ніших місцях учасники пошукових експедицій

    У неділю, 28 липня, відразу у кількох місцях на Львівщині було офіційно вшановано загиблих у битві пді Бродами під час Другої світової війни.

    Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

    Зокрема, у селі Червоне Золочівського району на території військового кладовища, громадськість та представники влади поклали квіти до символічних таблиць біля каплиці. Опісля відбулося віче.

    Також скорботні заходи відбудуться у селі Підгірці Бродівського району та на горі Жбир, де розташований меморіал воїнам Першої української дивізії «Галичина» Української Національної Армії, що неподалік села Ясенів Бродівського району.

    Там було поховано рештки 29 воїнів дивізії, які виявили в ніших місцях учасники пошукових експедицій.

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    На Львівщині урочисто перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»
    На Львівщині урочисто перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»
    На Львівщині урочисто перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»
    На Львівщині урочисто перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»
    На Львівщині урочисто перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»

    Нагадаємо, раніше предствоятель Православної церкви України Епіфаній відслужив літургію та літію за воїнами УПА, які 75 років тому загинули в бою поблизу села Бодаки Тернопільської області.

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