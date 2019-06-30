Епіфаній відслужив літургію за загиблими на Тернопільщині воїнами УПА



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Епіфаній наголосив, що наша українська земля рясно окроплена кров’ю славних героїв, які мріяли про незалежність

Митрополит підкреслив, що жертва борців за незалежну Українську державу не була марною

Предствоятель Православної церкви України Епіфаній відслужив літургію та літію за воїнами УПА, які 75 років тому загинули в бою поблизу села Бодаки Тернопільської області.

Про це митрополит повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З нагоди 75-ї річниці вшанування воїнів УПА разом з вірянами піднесли свої молитви за упокій душ борців за українську незалежність. Сьогодні (29 червня, - ред) звершив Божественну літургію та літію за полеглими воїнами у справді особливому місці, де 75 років тому відбувся останній бій героїв УПА з Бодаків, Лоз та інших сіл Вишнівеччини», - написав Епіфаній.

Він підкреслив, що жертва борців за незалежну Українську державу не була марною.

«Наша українська земля рясно окроплена кров’ю славних героїв, які мріяли про незалежність, а сьогодні ми маємо можливість вільно збиратися, вільно молитися своєю українською мовою і дякувати Богові за всі Його благодіяння», - зазначив Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також подякував усім, хто відновлює історичну правду та священні для кожного патріота місця.

Раніше Епіфаній нагадав, що вбивство – великий гріх, а війна – велике зло.