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    Події в Україні

    На Львівщині відбили голову пам’ятникові Шевченку: фото

    На місці злочину голову пам’ятника виявлено не було
    У місті Стрий Львівської області невідомі вандали відбили у пам’ятника Тарасові Шевченку голову. Про це пише депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. «Поліція виявила відбиту голову (на місці не виявлено) пам’ятнику Т. Шевченку», - написав він у Facebook. [GALLERY_BLOCK] Пам’ятник Тарасу Шевченку у Стрию
    • Сьогодні, 19:44
    • Розсилка

    На місці злочину голову пам’ятника виявлено не було

    У місті Стрий Львівської області невідомі вандали відбили у пам’ятника Тарасові Шевченку голову. Про це пише депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

    «Поліція виявила відбиту голову (на місці не виявлено) пам’ятнику Т. Шевченку», - написав він у Facebook.

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    На Львівщині відбили голову пам’ятникові Шевченку: фото
    На Львівщині відбили голову пам’ятникові Шевченку: фото

    Пам’ятник Тарасу Шевченку у Стрию виконаний із бронзи і встановлений на бетонному постаменті. Пам’ятник було споруджено у 1958 році.

    Нагадаємо, у Краматорську на Донеччині встановили пам'ятник жертвам російської агресії до річниці обстрілу міста, що відбувся 2015 року.

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