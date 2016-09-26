На Львівщині відбили голову пам’ятникові Шевченку: фото
- Сьогодні, 19:44
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Розсилка
На місці злочину голову пам’ятника виявлено не було
У місті Стрий Львівської області невідомі вандали відбили у пам’ятника Тарасові Шевченку голову. Про це пише депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
«Поліція виявила відбиту голову (на місці не виявлено) пам’ятнику Т. Шевченку», - написав він у Facebook.
Пам’ятник Тарасу Шевченку у Стрию виконаний із бронзи і встановлений на бетонному постаменті. Пам’ятник було споруджено у 1958 році.
Нагадаємо, у Краматорську на Донеччині встановили пам'ятник жертвам російської агресії до річниці обстрілу міста, що відбувся 2015 року.