Міжнародний аеропорт «Львів» може частково відновити роботу

Максим Козицький: «Можливе відкриття аеропорту – одна з речей, на яку ми дуже чекаємо»

Україна може частково відкрити повітряний простір, зокрема міжнародний аеропорт «Львів», повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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«Можливе відкриття аеропорту – одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом», – заявив Козицький під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу «Механізм З’єднання Європи».

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16, дозволили б відкрити аеропорт у Львові.

«До речі, якби у нас були F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися. Це все про ці затримки з ухваленням правильних рішень», – сказав він. Міністр зазначив, що Україна працює над тим, щоб якнайшвидше отримати літаки F-16.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року «Украерорух» оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію. 15 вересня 2022 року з України вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого вилетів цивільний літак.