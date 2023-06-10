10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто сваритися, лаятися і лихословити

10 червня відзначається Всесвітній день публічного в'язання, Всесвітній день стилю модерн та Всесвітній день морозива. Віряни вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника.

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Всесвітній день публічного в'язання

Всесвітній день публічного в’язання (World Wide Knit in Public Day) – це щорічна подія, яка проводиться у другу суботу червня, яка відзначає в’язання та об’єднує людей з усього світу. Цей день заохочує в’язальниць будь-якого рівня вийти зі своїх домівок у громадські місця, щоб поділитися своєю пристрастю до цього ремесла з іншими. Під час цієї події в’язальниці збираються в парках, кафе та інших громадських місцях, щоб працювати над проєктами, спілкуватися та демонструвати свої навички.

Мета цієї події – підвищити обізнаність про в’язання як творче хобі та заохотити більше людей займатися цим ремеслом. Виводячи в’язання в громадські місця, учасники сподіваються надихнути тих, хто, можливо, не думав про в’язання раніше. Цей день також надає можливість в’язальницям із різним досвідом і досвідом спілкуватися один з одним і ділитися порадами, підказками та історіями.

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Всесвітній день стилю модерн

Щорічно 10 червня відмічається Міжнародний день стилю модерн (World Art Nouveau Day). У 2013 році ініціатором організації даного свята виступив угорський журнал Szecessziós Magazin, співпрацюючи з Музеєм прикладного мистецтва, який знаходиться у Будапешті. Там і було проведене перше святкування. Підтримав цей захід європейський артрух у Бельгії та Іспанії.

Дату для святкування Всесвітній день стилю модерн вибрали спеціально. У цей день пішли з життя великі архітектори-модерністи: Еден Лехнер, який спроєктував той самий Музей у Будапешті, та іспанець Антоніо Гауді.

Метою заходу є популяризація стилю у різних сферах мистецтва та збереження його творчих доробків. Кожен рік Всесвітній день модерну присвячується певній темі: різним елементам мистецтва, які створені згідно з правилами даного стилю.

Всесвітній день морозива

Саме в цей день у 1786 році розпочалися масові продажі всесвітньо відомої лакоминки на території Сполучених Штатів Америки. Проте світова кулінарія могла похвалитися вишуканими рецептами цього неймовірного десерту ще задовго до цієї події. Сьогодні морозиво вважається найулюбленішим та найдоступнішим десертом для багатьох людей.

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Ініціювали впровадження Всесвітнього дня морозива – представники американської компанії Ben & Jerry’s. Це фабрика морозива, шербету, заморожених йогуртів, яка була утворена у 1978 році. Засновники компанії відкрили кафе з продажу морозива, щоб заробити гроші на вантажівку, оскільки прагнули стати далекобійниками. Проте їхня справа досить швидко набула популярності, а 10 червня 1979 році Ben & Jerry’s влаштували величезну акцію, на якій роздавали морозиво безкоштовно. Згодом День морозива поширився на всю країну, а потім набув популярності у світі.

Дедалі частіше до святкування 10 червня як Всесвітнього дня морозива долучаються кав’ярні та ресторани українських міст. Адже це чудовий маркетинговий хід, щоб познайомити мешканців міста зі своїм закладом. Дізнайтеся, чи не влаштовують у вашому місті розпродажі та акції на морозиво. Якщо є цікаві пропозиції, то обов’язково ними скористайтеся.

Яке сьогодні релігійне свято

10 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника.

Жив він у другій половині VIII століття і вже в юні роки вирізнявся особливою любов'ю до Бога. В свідомому віці зрікся всього мирського та присвятив себе служінню Господа. Згодом став єпископом, а потім ще й архіпастирем. Був милосердним, благочестивим та добрим чоловіком, який завжди дбав про немічних, дітей та вдів.

Коли імператором був Лев Вірменин, Микита активно боровся із єрессю, переконував людей прийняти християнство та всіляко підтримував вірян. За це його схопили і піддали страшним тортурам, а пізніше відправлили у заслання.

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Що не можна робити цього дня

Не дозволяється працювати – присвятіть свій вільний час молитві та спілкуванню з рідними.

Не можна сваритися, лаятися і лихословити.

Не варто залишати двері в будинку відчиненими.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: погожа погода означає, що буде великий урожай;

Птахи низько літають – чекайте на дощ;

З'явилося багато ящірок – до дощу;

В мурашнику багато мурах – буде вітер;

Якщо погода безвітряна, буде хороший урожай;

На траві роса – хліби будуть добре колоситися.

Пам’ятні події 10 червня

978 рік – Князь Володимир сідає на київський престол;

1793 рік – у Парижі створюють перший у світі публічний зоопарк;

1865 рік – у Мюнхені відбувається прем'єра опери Рихарда Ваґнера «Тристан та Ізольда»;

1907 рік – французькі інженери брати Люм'єр винаходять спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1909 рік – пасажирський корабель «Славонія», що зазнає катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використовує сигнал SOS;

1917 рік – у Києві розпочинає роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд;

1918 рік – проголошують незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем);

1943 рік – угорець Ласло Біро винаходить кулькову ручку;

1984 рік – американці проводять перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

2003 рік – дует «Modern Talking» знову розпадається.

Іменини

День ангела в цей день святкують Денис, Гнат, Захар, Дмитро, Микола, Микита, Павло, Макар.