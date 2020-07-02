На Миколаївщині горить сміттєзвалище (відео)



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Пожежа на сміттєзвалищі

Пожежі виникла на сміттєзвалищі площею 1000 кв. м

Вогнеборці ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла на сміттєзвалищі площею 1000 кв. м у Вітовському районі Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Миколаївської області.

«Повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП «Мильча» на вул Набережна, 2, у с. Мішково-Погорілове Вітовського району рятувальники отримали 1 липня о 16:59. О 19:00 пожежу локалізовано на площі 1000 кв. м. Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, подекуди із наявністю окремих осередків відкритого горіння,», йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що пожежі на цьому сміттєзвалищі «мають систематичний характер, підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті, а з настанням посушливої погоди є більш ймовірними».

Мешканці найближчого населеного пункту обурені, адже на власних подвір’ях люди не можуть нормально дихати через задушливий їдкий дим.

На сміттєвалищі зафіксовано низку порушень протипожежної безпеки.

Нагадаємо, у понеділок, 29 червня, сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами с. Денихівка Тетіївського району.