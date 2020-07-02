  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Миколаївщині горить сміттєзвалище (відео)

    • Розсилка
    Пожежа на сміттєзвалищі - На Миколаївщині горить сміттєзвалище (відео)
    Пожежа на сміттєзвалищі

    Пожежі виникла на сміттєзвалищі площею 1000 кв. м

    Вогнеборці ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла на сміттєзвалищі площею 1000 кв. м у Вітовському районі Миколаївської області. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Миколаївської області.

    «Повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів ПП «Мильча» на вул Набережна, 2, у с. Мішково-Погорілове Вітовського району рятувальники отримали 1 липня о 16:59. О 19:00 пожежу локалізовано на площі 1000 кв. м. Ліквідація наразі триває, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, подекуди із наявністю окремих осередків відкритого горіння,», йдеться у повідомленні.

    У відомстві зазначили, що пожежі на цьому сміттєзвалищі «мають систематичний характер, підприємство самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті, а з настанням посушливої погоди є більш ймовірними».

    Мешканці найближчого населеного пункту обурені, адже на власних подвір’ях люди не можуть нормально дихати через задушливий їдкий дим.

    На сміттєвалищі  зафіксовано низку порушень протипожежної безпеки.

    Нагадаємо, у понеділок, 29 червня, сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами с. Денихівка Тетіївського району.

     

    пожежа ДСНС Миколаївщина сміття рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ