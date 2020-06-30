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    На Київщині горіло стихійне сміттєзвалище (фото)

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    До гасіння пожежі залучалися три вогнеборці - На Київщині горіло стихійне сміттєзвалище (фото)
    До гасіння пожежі залучалися три вогнеборці
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу

    У понеділок, 29 червня, сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами с. Денихівка Тетіївського району.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району о 19:35.

    На місце виклику було направлено черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 20:10, повністю ліквідовано о 20:35.

    На гасіння пожежі залучалась одна одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 28 червня у Києві виникла пожежа на балконі квартири на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення декількох квартир.

    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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