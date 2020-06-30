На Київщині горіло стихійне сміттєзвалище (фото)



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До гасіння пожежі залучалися три вогнеборці Фото: ДСНС

Рятувальники за годину ліквідували пожежу

У понеділок, 29 червня, сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами с. Денихівка Тетіївського району.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району о 19:35.

На місце виклику було направлено черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 20:10, повністю ліквідовано о 20:35.

На гасіння пожежі залучалась одна одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 28 червня у Києві виникла пожежа на балконі квартири на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення декількох квартир.