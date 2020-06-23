Пожежа у Чорнобильській зоні ліквідована

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До гасіння пожежі залучалися 60 осіб

Сьогодні, 23 червня, о 7:38 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС та працівниками лісових пожежних станцій ДСП «Північна Пуща» було ліквідовано займання трав’яного настилу, лісової підстилки та повалених дерев у 403 кварталі Луб’янського лісництва поблизу с. Іллінці.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Усього до гасіння пожежі від ДСП «Північної Пущі» та ДСНС України було залучено 12 одиниць техніки та 60 осіб.

Наразі триває окараулювання ділянки, де сталася пожежа.

Як повідомлялося, пожежа на території Луб’янського лісництва виникла 21 червня. О 20:40 пожежу було локалізовано на площі 3 га.

Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

Працівники лісової охорони підприємства «Північна Пуща» проводять постійний моніторинг і автомобільне патрулювання територій Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що постраждали від лісових пожеж. Зокрема, на території Луб'янського, Денисовицького, Паришівського та Дитятківського лісництв. Постійно проводиться окараулювання місць залягання торфу в межах лісових кварталів, які були пройдені вогнем. Крім того, використовуються квадрокоптери для моніторингу території з повітря.

У Чорнобильській зоні розпочато пілотний проєкт з випробування обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях з використанням технології оптичного та тепловізійного позиціювання.