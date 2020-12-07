На Миколаївщині стався спалах пташиного грипу

Джерелом збудника могла стати перелітна птиця

У селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області стався спалах пташиного грипу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держпродспоживслужби у Миколаївській області.

Лабораторне дослідження виявило РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5.

Комісія створила буферну зону радіусом 3 кілометри від епізоотичного осередку. До неї увійшли населені пункти: село Новоматвіївське, село Сельвестрівське, Новоодеського району та туристичний двір «Золота підкова».

Визначено зони нагляду територію радіусом 10 кілометрів від епізоотичного осередку в яку увійшли населені пункти: село Новоінгулка Новоодеського району та село Степанівка Баштанського району.

Раніше повідомлялося, що Японія через пташиний грип знищить понад 130 тисяч курок.

Нагадаємо, що в Англії знищать понад 10 тис. індичок через спалах пташиного грипу.

Також, влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат через спалах пташиного грипу H5N8. Випадків зараження пташиним грипом людей поки не виявлено.