Спалах пташиного грипу: Данія планує знищити 25 тисяч курчат

Тимчасово буде призупинено експорт м'яса птиці і яєць

Влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат через спалах пташиного грипу H5N8. Випадків зараження пташиним грипом людей поки не виявлено, пише Ekstra Bladet, посилаючись на данське управління ветеринарії та харчових продуктів.

«Ми вбиваємо заражене стадо, щоб запобігти поширенню інфекції, і закликаємо птахівників по всій країні вжити всіх необхідних заходів обережності», – заявив ветеринар Данського ветеринарно-продовольчого управління Джон Ларсен.

Також відомо про призупинення експорту м'яса птиці та яєць в країни за межами ЄС бодай на три місяці.

Останній випадок пташиного грипу в Данії був зафіксований в 2016 році.

Нагадаємо, що науковці пояснили, як руйнування людиною природи сприяло пандемії Covid-19.

Раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що коронавірус буде пліч-о-пліч з людством ще довго.

Також він казав, що людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з коронавірусом Covid-19, й основна боротьба попереду.

До слова, ЄС призупинив імпорт м'яса з України через пташиний грип.

Раніше повідомлялося, що на агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип.

21 січня спеціальні служби умертвили безкровним методом та спалили 22 тис. голів птиці. Загалом на підприємстві нараховується 116 тис. голів птиці.