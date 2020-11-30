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    У світі

    В Англії знищать понад 10 тис. індичок через спалах пташиного грипу

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    Через спалахи пташиного грипу штаму H5N8 на фермі знищать 10 тисяч індичок - В Англії знищать понад 10 тис. індичок через спалах пташиного грипу
    Через спалахи пташиного грипу штаму H5N8 на фермі знищать 10 тисяч індичок

    Навколо підприємства, де виявили індичок, створили зону контролю довжиною 3 кілометри і шириною 10 кілометрів

    У Північному Йоркширі в Англії доведеться знищити 10,5 тисячі індичок. Департамент у справах сільського господарства країни зазначив, що H5N8 у птахів виявили 28 листопада, повідомляє BBC.

    На ураженій фермі прийняли рішення знищити індичок. Навколо підприємства тимчасово встановили спостереження. Також створили зону контролю довжиною 3 кілометри і шириною 10 кілометрів.

    За словами головного ветеринарного лікаря департаменту Крістін Міддлміс, на цей момент відомство з'ясовує причини поширення хвороби на цій фермі. Власники птахів повинні бути насторожі щодо будь-яких ознак хвороби, негайно повідомляти про підозру на захворювання і забезпечувати належний біозахист у своїх приміщеннях.

    Ризик для здоров'я населення від вірусу дуже низький, повідомили в службі здоров'я Англії. Тим, хто працює на ураженій вірусом фермі, пропонують медичні консультації.

    Всесвітня організація охорони здоров'я на сьогодні не підтвердила жодного випадку зараження H5N8 у людей. Правильно приготована птиця і продукти з птиці, включаючи яйця, залишаються безпечними для вживання в їжу.

    Нагадаємо, що влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат через спалах пташиного грипу H5N8. Випадків зараження пташиним грипом людей поки не виявлено.

    До слова, ЄС призупинив імпорт м'яса з України через пташиний грип.

    Раніше повідомлялося, що на агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип.

    21 січня спеціальні служби умертвили безкровним методом та спалили 22 тис. голів птиці. Загалом на підприємстві нараховується 116 тис. голів птиці.

    Теги: ЄС імпорт продукти грип хвороби влада населення
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