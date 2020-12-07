Японія через пташиний грип знищить понад 130 тисяч курок

Це перший випадок пташиного грипу у Хіросімі з 2004 року

Прибулі на місце фахівці підтвердили, що це сталося через пташиний грип

На заході Японії в префектурі Хіросіма знищать щонайменше 134 тисячі курей у зв'язку з виявленням там спалаху пташиного грипу. Про це повідомив телеканал NHK у понеділок, 7 грудня.

Осередок захворювання зафіксовано на одній з птахоферм у місті Міхара. Там минулими вихідними померли 11 курок, а прибулі на місце фахівці підтвердили, що це сталося через пташиний грип. У зв'язку з цим місцева влада розпорядилася вжити низку заходів для ліквідації курей і забезпечення санітарного контролю в регіоні. До робіт залучено 860 осіб.

Це перший випадок пташиного грипу в Хіросімі з 2004 року.

Нагадаємо, що в Англії знищать понад 10 тис. індичок через спалах пташиного грипу.

Також, влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат через спалах пташиного грипу H5N8. Випадків зараження пташиним грипом людей поки не виявлено.

До слова, ЄС призупинив імпорт м'яса з України через пташиний грип.

Раніше повідомлялося, що на агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип.

21 січня спеціальні служби умертвили безкровним методом та спалили 22 тис. голів птиці. Загалом на підприємстві нараховується 116 тис. голів птиці.