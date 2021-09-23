На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій

Локомотив застосував екстрене гальмування, проте все одно зіткнувся з вантажним самоскидом марки КрАЗ

У результаті зіткнення 55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув

На залізничному переїзді в Миколаївській області локомотив зіткнувся з автомобілем КрАЗ - загинув водій вантажівки. Про це повідомляє поліція регіону у четвер, 23 вересня.

Інцидент стався сьогодні на 24 км перегону Нікель – Побузький – Болеславчик на нерегульованому залізничному переїзді. Локомотив у складі поїзда смт Побузьке – смт Підгородня під керуванням 32-річного машиніста застосував екстрене гальмування, проте все одно зіткнувся з вантажним самоскидом марки КрАЗ.

У результаті, 55-річний водій КрАЗу від отриманих травм помер. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини і причини смертельного інциденту.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.