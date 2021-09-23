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    На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій

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    Локомотив застосував екстрене гальмування, проте все одно зіткнувся з вантажним самоскидом марки КрАЗ - На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій

    Локомотив застосував екстрене гальмування, проте все одно зіткнувся з вантажним самоскидом марки КрАЗ

    фото: Нацполіція

    У результаті зіткнення 55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув

    На залізничному переїзді в Миколаївській області локомотив зіткнувся з автомобілем КрАЗ - загинув водій вантажівки. Про це повідомляє поліція регіону у четвер, 23 вересня.

    Інцидент стався сьогодні на 24 км перегону Нікель – Побузький – Болеславчик на нерегульованому залізничному переїзді. Локомотив у складі поїзда смт Побузьке – смт Підгородня під керуванням 32-річного машиніста застосував екстрене гальмування, проте все одно зіткнувся з вантажним самоскидом марки КрАЗ.

    У результаті, 55-річний водій КрАЗу від отриманих травм помер. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини і причини смертельного інциденту.

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    Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

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    Теги: ДТП Миколаївщина вантажівки потяг залізниця водій КрАЗ
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    На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з поїздом, загинув водій