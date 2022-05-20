На Миколаївщині змінено час комендантської години

У Миколаївській області з 20 травня змінено тривалість комендантської години

Тепер вона буде розпочинатися з 22:00

З 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00. Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00.

Раніше комендантська година діяла в області з 21:00.

«Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – повідомили в обласній адміністрації.

До слова у Києві та області комендантська година з 15 травня розпочинатиметься пізніше. Так з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00.

Крім того, з 10 травня, в Івано-франківський та Дніпропетровській області скорочують комендантську годину. Відтепер вона триватиме з 23:00 до п’ятої години ранку.

До слова, влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування.

Як відомо, в Україні воєнний стан продовжать одразу на три місяці. Звільнити всю територію України від рашистів протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо. Контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.