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    Події в Україні

    На Миколаївщині змінено час комендантської години

    У Миколаївській області з 20 травня змінено тривалість комендантської години - На Миколаївщині змінено час комендантської години
    У Миколаївській області з 20 травня змінено тривалість комендантської години
    фото з відкритих джерел

    Тепер вона буде розпочинатися з 22:00

    З 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00. Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

    Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма з 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00.

    Раніше комендантська година діяла в області з 21:00.

    «Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги», – повідомили в обласній адміністрації.

    До слова у Києві та області комендантська година з 15 травня розпочинатиметься пізніше. Так з неділі, 15 травня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше і триватиме з 23:00 до 5:00.

    Крім того, з 10 травня, в Івано-франківський та Дніпропетровській області скорочують комендантську годину. Відтепер вона триватиме з 23:00 до п’ятої години ранку.

    До слова, влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування.

    Як відомо, в Україні воєнний стан продовжать одразу на три місяці. Звільнити всю територію України від рашистів протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо. Контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині змінено час комендантської години