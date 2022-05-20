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    Події в Україні

    РФ випустила ракети по Харкову: в місті пожежа

    На місці падіння ракети пожежа і підіймається стовп диму - РФ випустила ракети по Харкову: в місті пожежа
    На місці падіння ракети пожежа і підіймається стовп диму
    фото: Труха Україна/Telegram

    Окупанти вдарили по Київському району Харкова

    Увечері, 20 травня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

    Ракета впала в Київському районі міста. Мешканці Харкова повідомляють, що дим видно з будь-якої точки міста.

    Інформація про пожежу, підтвердили «Суспільному» в управління ДСНС у Харківській області.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 15:00 окупанти завдали ракетного удару по Лозовій.

    Згодом стало відомо, що окупанти випустили три ракети по м. Лозова. Дві ракети вдалося відбити, але одна влучила у Будинок культури.

    Унаслідок удару постраждали вісім осіб. Серед поранених – дівчинка 11 років.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ випустила ракети по Харкову: в місті пожежа