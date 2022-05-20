РФ випустила ракети по Харкову: в місті пожежа

На місці падіння ракети пожежа і підіймається стовп диму

Окупанти вдарили по Київському району Харкова

Увечері, 20 травня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Ракета впала в Київському районі міста. Мешканці Харкова повідомляють, що дим видно з будь-якої точки міста.

Інформація про пожежу, підтвердили «Суспільному» в управління ДСНС у Харківській області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 15:00 окупанти завдали ракетного удару по Лозовій.

Згодом стало відомо, що окупанти випустили три ракети по м. Лозова. Дві ракети вдалося відбити, але одна влучила у Будинок культури.

Унаслідок удару постраждали вісім осіб. Серед поранених – дівчинка 11 років.