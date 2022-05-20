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    Події в Україні

    Будинок культури перетворився на руїни: наслідки удару по Лозовій (фото, відео)

    Після влучення снаряду в Будинку культури зайнялася пожежа - Будинок культури перетворився на руїни: наслідки удару по Лозовій (фото, відео)
    Після влучення снаряду в Будинку культури зайнялася пожежа
    фото: Олег Синєгубов/Facebook

    У результаті ракетного удару постраждали вісім мешканців Лозової

    Сьогодні, 20 травня, вдень російські окупанти випустили три ракети по м. Лозова Харківської області. Дві ракети вдалося відбити, але одна влучила у Будинок культури.

    Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, унаслідок удару постраждали вісім осіб. «Серед поранених – дівчинка 11 років. Усі вони знаходились поряд із приміщенням, постраждалі отримали осколкові поранення. 7 осіб госпіталізовані до медичних установ, лікарі надають всю необхідну медичну допомогу», – розповів він.

    Через влучання ракети в Будинку культури сталася пожежа. Вогнеборці займання ліквідували.

    Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч.

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    Будинок культури перетворився на руїни: наслідки удару по Лозовій (фото, відео)
    Будинок культури перетворився на руїни: наслідки удару по Лозовій (фото, відео)
    Будинок культури перетворився на руїни: наслідки удару по Лозовій (фото, відео)
    фото: Олег Синєгубов/Facebook

    Синєгубов зазначив, що Будинок культури нещодавно був відреставрований, був одним із найбільших на Харківщині - велика зала будівлі розрахована на 1078 місць.

    «Зруйнований окупантами Будинок культури ми відбудуємо, а російських злочинців притягнемо до відповідальності!» – пообіцяв очільник Харківської ОВА.

    Він також оприлюднив відео моменту удару по Будинку культури.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 15:00 ворожий снаряд влучив у Будинок культури в Лозовій.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Будинок культури перетворився на руїни: наслідки удару по Лозовій (фото, відео)