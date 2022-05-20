Будинок культури перетворився на руїни: наслідки удару по Лозовій (фото, відео)

Після влучення снаряду в Будинку культури зайнялася пожежа

У результаті ракетного удару постраждали вісім мешканців Лозової

Сьогодні, 20 травня, вдень російські окупанти випустили три ракети по м. Лозова Харківської області. Дві ракети вдалося відбити, але одна влучила у Будинок культури.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, унаслідок удару постраждали вісім осіб. «Серед поранених – дівчинка 11 років. Усі вони знаходились поряд із приміщенням, постраждалі отримали осколкові поранення. 7 осіб госпіталізовані до медичних установ, лікарі надають всю необхідну медичну допомогу», – розповів він.

Через влучання ракети в Будинку культури сталася пожежа. Вогнеборці займання ліквідували.

Від вибуху постраждали також багатоповерхівки поруч.

Синєгубов зазначив, що Будинок культури нещодавно був відреставрований, був одним із найбільших на Харківщині - велика зала будівлі розрахована на 1078 місць.

«Зруйнований окупантами Будинок культури ми відбудуємо, а російських злочинців притягнемо до відповідальності!» – пообіцяв очільник Харківської ОВА.

Він також оприлюднив відео моменту удару по Будинку культури.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 15:00 ворожий снаряд влучив у Будинок культури в Лозовій.