Воєнний стан продовжать одразу на три місяці: названо причину

Звільнити всю територію України від рашистів протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо

Звільнити всю територію України від рашистів протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо

Контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона

В Україні хочуть продовжити воєнний стан одразу на три місяці, бо перехід у контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Про це розповів представник Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський.

«Ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо», – каже Веніславський.

Крім того, за його словами, є ще й юридична складова такого рішення. Так, під час затвердження воєнного стану Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав і свобод, які запроваджуються в цих умовах.

«Ми двічі продовжували цей режим, і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Аби щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на 3 місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, ми просто скасуємо воєнний стан», – пояснив Веніславський.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про затвердження свого указу, який передбачає продовження воєнного стану в Україні після 25 травня одразу на 90 днів. Раніше його щомісяця продовжували на 30 днів.

Згодом Зеленський пояснив, чому підписав укази про подовження воєнного стану та мобілізації.

18 квітня президент Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в Україні до 25 травня 2022 року.

Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.