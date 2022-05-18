Влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7356, яким пропонується запровадити адмінвідповідальність за порушення комендантської години, спеціального режиму світломаскування, обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями та лікарськими засобами під час дії воєнного стану.

Пропонується карати громадян за порушення:

комендантської години , тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень – штраф від 170 грн до 510 грн;

, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень – штраф від 170 грн до 510 грн; спеціального режиму світломаскування – попередження або накладення штрафу на громадян від 170 грн до 340 грн і на посадових осіб – від 425 грн до 850 грн;

– попередження або накладення штрафу на громадян від 170 грн до 340 грн і на посадових осіб – від 425 грн до 850 грн; обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі – штраф від 8500 грн до 17000 грн з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі;

та речовинами, виробленими на спиртовій основі – штраф від 8500 грн до 17000 грн з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі; обмежень щодо реалізації (відпуску) лікарських засобів під час дії воєнного стану – штраф від 1700 грн до 5100 грн з конфіскацією лікарських засобів та виторгу, одержаного від їхнього продажу.

Нагадаємо, 10 травня на території Рівненської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей вирішили скоротити комендантську годину. Також у Києві та області вже діє нова комендантська година.