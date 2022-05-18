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    Економіка та фінанси

    Влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування

    В Україні можуть увести штрафи від&nbsp;170 грн до 510 грн за порушення комендантської години - Влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування
    В Україні можуть увести штрафи від 170 грн до 510 грн за порушення комендантської години
    фото з відкритих джерел

    На розгляд парламенту внесено законопроєкт, яким передбачається запровадження штрафів за порушення комендантської години та режиму світломаскування

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7356, яким пропонується запровадити адмінвідповідальність за порушення комендантської години, спеціального режиму світломаскування, обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями та лікарськими засобами під час дії воєнного стану.

    Пропонується карати громадян за порушення:

    • комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень – штраф від 170 грн до 510 грн;
    • спеціального режиму світломаскування – попередження або накладення штрафу на громадян від 170 грн до 340 грн і на посадових осіб – від 425 грн до 850 грн;
    • обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі – штраф від 8500 грн до 17000 грн з конфіскацією предметів торгівлі та виторгу, одержаного від продажу предметів торгівлі;
    • обмежень щодо реалізації (відпуску) лікарських засобів під час дії воєнного стану – штраф від 1700 грн до 5100 грн з конфіскацією лікарських засобів та виторгу, одержаного від їхнього продажу.

    Нагадаємо, 10 травня на території Рівненської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей вирішили скоротити комендантську годину. Також у Києві та області вже діє нова комендантська година.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна штраф Україна влада окупація комендантська година #stoprussia
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    Влада хоче ввести штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування