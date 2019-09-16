На мосту в Станиці Луганській встановили веб-камеру
Усі зможуть спостерігати в режимі реального часу за ремонтом мосту
Біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській Луганської області встановили веб-камеру.
Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.
«На офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube опубліковано Live-трансляцію з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської», -йдеться в повідомленні.
Таким чином усі зможуть спостерігати в режимі реального часу за ремонтом мосту, який «стане символом єднання та примирення».
До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.
Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.