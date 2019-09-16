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    Події в Україні

    На мосту в Станиці Луганській встановили веб-камеру

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    Скріншот з відео - На мосту в Станиці Луганській встановили веб-камеру
    Скріншот з відео

    Усі зможуть спостерігати в режимі реального часу за ремонтом мосту

    Біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській Луганської області встановили веб-камеру.

    Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.

    «На офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube опубліковано Live-трансляцію з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської», -йдеться в повідомленні.

    Таким чином усі зможуть спостерігати в режимі реального часу за ремонтом мосту, який «стане символом єднання та примирення».

    До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

    Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

    Луганщина будівництво КПВВ ремонт міст
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