На мосту в Станиці Луганській встановили веб-камеру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Усі зможуть спостерігати в режимі реального часу за ремонтом мосту

Біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській Луганської області встановили веб-камеру.

Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.

«На офіційному каналі Луганської облдержадміністрації у YouTube опубліковано Live-трансляцію з відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської», -йдеться в повідомленні.

Таким чином усі зможуть спостерігати в режимі реального часу за ремонтом мосту, який «стане символом єднання та примирення».

До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.