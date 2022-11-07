На одеський пляж винесло якірну міну

Міну контрольовано підірвали українські військові

До одного з пляжів Одеси в неділю, 6 листопада, в результаті шторму винесло якірну міну, яку контрольовано підірвали українські військові. Про це з посиланням на ОК «Південь» повідомила пресслужба Одеської міської ради.

«Силами оборони був здійснений контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» зазначили, що радіус уламкового ураження такого снаряда може сягати 100 м, а здетонувати міна може мимоволі безпосередньо поряд із водою.

Раніше повідомлялось, що рашисти готуються до проведення вуличних боїв в Херсоні.

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