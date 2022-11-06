Банкова заявила про зміну Росією тактики війни: названо три основні пункти

Росія вкидає пропагандистські наративи про тактичну ядерну зброю, «брудну бомбу» або вибух на ЗАЕС

Росія останнім часом змінила тактику війни проти України та наголосила на трьох основних пунктах. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

«Влада РФ після «бліцкригу», що провалився, змінила свою тактику, зробивши акцент на трьох основних пунктах», – зазначив Подоляк.

За його словами, Росія перевела свою країну на військові рейки, веде геноцидний тип війни, а також вкидає пропагандистські наративи про тактичну ядерну зброю, «брудну бомбу» або вибух на ЗАЕС.

«Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах та вимотати громадську думку в самій Україні», – наголосив радник глави Офісу президента.

Раніше Банкова заявила, що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки».

Нагадаємо, Арестович оцінив шанси нанесення ядерного удару РФ по Україні. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись.