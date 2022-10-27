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Ядерна зброя та «брудна бомба». Путін видав нову порцію заяв

Надія Клочко
glavcom.ua
Ядерна зброя та «брудна бомба». Путін видав нову порцію заяв
Путін висловився щодо можливості застосування Росією ядерної зброї
скріншот із відео

Путін наголосив, що Росія ніколи прямо не говорила про застосування ядерної зброї

Президент держави-агресорки РФ Володимир Путін заявив, що доки ядерна зброя існує, завжди буде небезпека її застосування. Водночас він сказав, що лише натякав на можливий ядерний удар. Про це Путін сказав під час дискусії у рамках Валдайського форуму.

«Дивіться, доки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Перше. Друге – мета сьогоднішньої метушні навколо ядерних загроз та застосування ядерної зброї дуже примітивна. Ось цей диктат західних країн, їхня спроба натиснути на нейтральні чи дружні нам країни закінчується нічим, і вони шукають аргументи, щоб переконати дружні нам чи нейтральні держави в тому, що треба всім разом протистояти Росії», – заявив Путін.

За словами російського диктатора, провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією має певну мету. Мова йде про вплив на друзів та союзників Росії, а також на нейтральні країни та сказати – «кого ви підтримуєте, яка Росія – страшна країна, не треба її підтримувати».

«Що відбувається насправді. Ми ініціативно нічого ніколи не говорили про можливість застосування ядерної зброї, а лише натяками відповідали на ті заяви, з якими виступали західні лідери», – заявив Путін.

Російський диктатор також вчергове заговорив про «брудну бомбу України», обурившись, що Захід відмовляється реагувати на заяви Росії.

Путін також заявив, що Росії «немає сенсу» застосовувати ядерну зброю проти України.

«Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає – ні політичного, ні військового. Так, саме тому ви там всі про ядерний удар кажете чи не щодня», – сказав він.

Нагадаємо, Росія провела навчання своїх ядерних сил. У рамках навчань, за перебігом яких спостерігав російський диктатор Володимир Путін, армія держави-агресорки провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками по полігону «Кура» на Камчатці.

Кремлівський диктатор також заявив про ядерну загрозу, яка нібито іде з боку України, повторивши фейк про «брудну бомбу» України. 

Читайте також: Ядерні погрози. Чому США і Захід мають ігнорувати Путіна
Теги: росія путін

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