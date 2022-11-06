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Рашисти готуються до проведення вуличних боїв в Херсоні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти готуються до проведення вуличних боїв в Херсоні
Росіяни знімають відео для дискредитації ЗСУ
фото з відкритих джерел

Українські військові в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях

Жителів тимчасово окупованого Херсона закликають не вестися на провокації російських загарбників. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.

«Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готують провокаційні сюжети про те, як «люди в цивільному» у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих «обстрілів». Ми знаємо вже цю практику, коли вони вивозять своє озброєння у бік позицій українських військових та обстрілюють населені пункти із мирними жителями, повертаючись потім та знімаючи пропагандистські відео для дискредитації ЗСУ», – розповіла вона.

Гуменюк закликала жителів Херсона не вестись на провокації російських окупантів і наголосила, що українські військові дотримуються правил і норм ведення війни, тому в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях.

Раніше повідомлялось, що рашисти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу.

Також була інформація, що окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: росія окупанти Херсон війна

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