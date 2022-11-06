Рашисти готуються до проведення вуличних боїв в Херсоні
Українські військові в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях
Жителів тимчасово окупованого Херсона закликають не вестися на провокації російських загарбників. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.
«Окупанти в Херсоні активно готуються до проведення вуличних боїв. Вони дуже істерично сповіщають населення про наближення обстрілів ЗСУ. Вони готують провокаційні сюжети про те, як «люди в цивільному» у населених пунктах, у зонах відпочинку, у лікарнях страждають від тих самих «обстрілів». Ми знаємо вже цю практику, коли вони вивозять своє озброєння у бік позицій українських військових та обстрілюють населені пункти із мирними жителями, повертаючись потім та знімаючи пропагандистські відео для дискредитації ЗСУ», – розповіла вона.
Гуменюк закликала жителів Херсона не вестись на провокації російських окупантів і наголосила, що українські військові дотримуються правил і норм ведення війни, тому в жодному разі не завдаватимуть ударів по мирних жителях.
Раніше повідомлялось, що рашисти навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу.
Також була інформація, що окупанти створюють три лінії оборони під Херсоном.
За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.
Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.
У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.
Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.
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