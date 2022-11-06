Російському пропагандисту, який став на міну, ампутували частину ноги
Росіянин Пєгов підірвався на міні «Лєпєсток»
Російському пропагандисту Семену Пєгову ампутували частину ноги після того, як він підірвався на міні «Лєпєсток». Про це повідомив Пєгов у своєму Телеграм-каналі.
Росіянин показав, як виглядає його нога після важкого поранення.
«А ось і ми», – підписав світлину Пєгов.
Також пропагандист залишив оптимістичний коментар щодо свого поранення. Він сподівається, що генетикам вдасться повністю відновити його ногу.
Нагадаємо, Пєгов підірвався на «Лєпєстку» ще в жовтні. Тоді російські ЗМІ відзначали, що у нього «відкритий перелом двох пальців правої ноги і рвані рани підошовної частини стопи».
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