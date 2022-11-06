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Макрон стривожений: Путін може завдати ядерного удару на сході України – Daily Mail

Зиновій Свереда
glavcom.ua
Макрон стривожений: Путін може завдати ядерного удару на сході України – Daily Mail
фото: Reuters

Французька влада вважає, що Путін може підірвати тактичну ядерну зброю на сході України, залишивши Київ неушкодженим

Французька влада стурбована заявою російського диктатора Володимира Путіна про те,  що ядерною зброєю «не потрібно атакувати великі міста, щоб перемогти», це підтверджує ситуація, яка сталася в японських містах Хіросіма і Нагасакі. Про це повідомляє Daily Mail.

Як зазначається, таку заяву Путін зробив під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Макрон був неймовірно стривожений такою заявою. «Це прозвучало як дуже серйозний натяк на те, що Путін може підірвати тактичну ядерну зброю на сході України, залишивши Київ неушкодженим. Здається, це була суть його зауважень», – йдеться в повідомленні.

Путін також заявив, що відповідно до оборонної доктрини РФ може застосувати ядерну зброю у відповідь на можливу агресію, яка здійснюватиметься із застосуванням зброї масового знищення або на агресію, яка ставитиме під загрозу існування Росії.

Нагадаємо, Арестович оцінив шанси нанесення ядерного удару РФ по Україні. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись. 

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Теги: війна росія Еммануель Макрон ядерна зброя путін влада

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