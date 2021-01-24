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    Події в Україні

    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода

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    <span>Постраждалих забрали в лікарню, дивом обійшлося без загиблих</span> - На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    Постраждалих забрали в лікарню, дивом обійшлося без загиблих

    Причиною ДТП могли послужити складні погодні умови

    У ніч на неділю, 24 січня, на Одеській трасі біля Калинівки сталася масштабна ДТП за участю чотирьох авто.

    Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    «Попередньо, водій таксі ВАЗ 2109 не поступився дорогою BMW при розвороті. Після чого ще сталося ланцюгове зіткнення за участю Toyota і Mercedes»,сказано в повідомленні.

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    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
    На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода

    Відзначається, що причиною ДТП могли послужити складні погодні умови – туман і мокра дорога.

    На місці аварії працювали швидка і поліція, постраждалих забрали в лікарню, дивом обійшлося без загиблих.

    Нагадаємо, 21 січня, у Новобузькому районі Миколаївської області з’їхала з дороги і перекинулася вантажівка, у результаті чого загинула людина за кермом. 

    До слова, ранком суботи, 23 січня на проспекті Перемоги, що у Святошинському районі столиці, водій буса збив людину. На в’їзді в Київ в сторону центру Ford Transit, який рухався у середній смузі, здійснив наїзд на пішохода.

    Як повідомлялося, 23 січня на Львівщині внаслідок зіткнення поїзда та маршрутного автобуса постраждало двоє людей. Аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.

    Теги: таксі ДТП дороги водій аварія поліція
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