На Одеській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода

Постраждалих забрали в лікарню, дивом обійшлося без загиблих

Постраждалих забрали в лікарню, дивом обійшлося без загиблих

Причиною ДТП могли послужити складні погодні умови

У ніч на неділю, 24 січня, на Одеській трасі біля Калинівки сталася масштабна ДТП за участю чотирьох авто.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

«Попередньо, водій таксі ВАЗ 2109 не поступився дорогою BMW при розвороті. Після чого ще сталося ланцюгове зіткнення за участю Toyota і Mercedes», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що причиною ДТП могли послужити складні погодні умови – туман і мокра дорога.

На місці аварії працювали швидка і поліція, постраждалих забрали в лікарню, дивом обійшлося без загиблих.

Нагадаємо, 21 січня, у Новобузькому районі Миколаївської області з’їхала з дороги і перекинулася вантажівка, у результаті чого загинула людина за кермом.

До слова, ранком суботи, 23 січня на проспекті Перемоги, що у Святошинському районі столиці, водій буса збив людину. На в’їзді в Київ в сторону центру Ford Transit, який рухався у середній смузі, здійснив наїзд на пішохода.

Як повідомлялося, 23 січня на Львівщині внаслідок зіткнення поїзда та маршрутного автобуса постраждало двоє людей. Аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.