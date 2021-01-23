На Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є постраждалі

У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події затримано рух двох приміських поїздів

Аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху

На Львівщині внаслідок зіткнення поїзда та маршрутного автобуса постраждало двоє людей.

Про це повідомили у Львівській залізниці.

ДТП сталася близько 9 години в суботу на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий.

«Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити», – йдеться у повідомленні.

Фото пресслужби Львівської залізниці

У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів нема.

За попередніми висновками експертної комісії, що вивчає причини та обставини випадку, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.

Нагадаємо, 21 січня, у Новобузькому районі Миколаївської області з’їхала з дороги і перекинулася вантажівка, у результаті чого загинула людина за кермом.

Як повідомлялося, 22 січня, вранці на вул. Лук’янівській, 79 у Шевченківському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Нерозчищена від снігу дорога стала причиною ДТП.

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