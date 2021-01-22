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    На Миколаївщині перекинулася вантажівка, є загиблий

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    Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди - На Миколаївщині перекинулася вантажівка, є загиблий
    Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди
    Фото: Нацполіція Миколаєва

    Внаслідок ДТП загинув водій вантажівки

    Вчора, 21 січня, у Новобузькому районі Миколаївської області з'їхала з дороги і перекинулася вантажівка, у результаті чого загинула людина за кермом. Про це пишуть на сайті Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

    За попередніми даними, близько 22:30 на 161 км автодороги Н-11 «Дніпро-Миколаїв» 54-річний водій вантажного автомобіля Scania не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з металевим відбійником.

    «У результаті ДТП вантажівка перекинулася і водій отримав травми, несумісні з життям. На місці ДТП працювали співробітники відділення поліції, наряд групи реагування патрульної поліції і слідчі Слідчого управління», – йдеться у повідомленні.

    Фото: Нацполіція Миколаєва
    Фото: Нацполіція Миколаєва

    Слідчі почали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», обставини з'ясовуються.

    Нагадаємо, що у центрі Києва сміттєвоз потрощив сім автомобілів.

    Теги: ДТП дороги Миколаївщина вантажівки водій
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