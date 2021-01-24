Протести в Росії: силовики затримали рекордну кількість людей за 10 років

Під час акцій затримали понад три тисячі осіб, серед них є неповнолітні.

Акції протесту пройшли у 122 містах РФ

У Росії 23 січня під час масових акцій протесту в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Про це пише видання «Настоящее время».

За оцінками російських ЗМІ і спостерігачів, в Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. При цьому головне управління МВС по Москві нарахувало 4 тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Акції протесту пройшли у 122 містах країни. Під час акцій затримали понад три тисячі осіб, серед них є неповнолітні.

«Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження «ОВД-Інфо», а це майже 10 років, це теж рекордні цифри (затриманих, – ред), – заявив координатора правозахисної організації «ОВД-Інфо» Леонід Драбкін.

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли у понад 120 містах, силовики жорстко розганяли і били протестувальників.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії.

До слова, російська естрадна співачка Алла Пугачова після суботніх протестів підписалася в Instagram на опозиціонера Олексія Навального.