У Нігерії вибухнуло авто з газом: три десятки осіб згоріли

Згорілий автомобіль на заправці в місті Агбор

Люди внаслідок вибуху загинули в своїх будинках цілими сім'ями

На південному сході Нігерії в місті Агбор стався вибух автомобіля для перевезення газу. В результаті загинули щонайменше 30 осіб і ще 17 отримали сильні опіки.

Про це повідомляє місцева газета The Nation в суботу, 23 січня.

Зазначено, що газ вибухнув на газозаправній станції через витік з роздаткового шланга. При цьому водій автомобіля і співробітник станції втекли перед самим вибухом. Сам вибух був настільки потужним, що пошкоджено понад 30 будинків. Також була знищена плантація пальм.

Слідом за вибухом виникла потужна пожежа. Люди загинули в своїх будинках цілими сім'ями.

Влада почала розслідування інциденту.

До слова, напередодні у російському Краснодарі прогримів потужний вибух в супермаркеті (відео).