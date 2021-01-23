У Нігерії вибухнуло авто з газом: три десятки осіб згоріли
Згорілий автомобіль на заправці в місті Агбор
Люди внаслідок вибуху загинули в своїх будинках цілими сім'ями
На південному сході Нігерії в місті Агбор стався вибух автомобіля для перевезення газу. В результаті загинули щонайменше 30 осіб і ще 17 отримали сильні опіки.
Про це повідомляє місцева газета The Nation в суботу, 23 січня.
Зазначено, що газ вибухнув на газозаправній станції через витік з роздаткового шланга. При цьому водій автомобіля і співробітник станції втекли перед самим вибухом. Сам вибух був настільки потужним, що пошкоджено понад 30 будинків. Також була знищена плантація пальм.
Слідом за вибухом виникла потужна пожежа. Люди загинули в своїх будинках цілими сім'ями.
Влада почала розслідування інциденту.
До слова, напередодні у російському Краснодарі прогримів потужний вибух в супермаркеті (відео).