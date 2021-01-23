  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Нігерії вибухнуло авто з газом: три десятки осіб згоріли

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Згорілий автомобіль на заправці в місті Агбор</p> - У Нігерії вибухнуло авто з газом: три десятки осіб згоріли

    Згорілий автомобіль на заправці в місті Агбор

    Фото: pmnewsnigeria.com

    Люди внаслідок вибуху загинули в своїх будинках цілими сім'ями

    На південному сході Нігерії в місті Агбор стався вибух автомобіля для перевезення газу. В результаті загинули щонайменше 30 осіб і ще 17 отримали сильні опіки.

    Про це повідомляє місцева газета The Nation в суботу, 23 січня.

    Зазначено, що газ вибухнув на газозаправній станції через витік з роздаткового шланга. При цьому водій автомобіля і співробітник станції втекли перед самим вибухом. Сам вибух був настільки потужним, що пошкоджено понад 30 будинків. Також була знищена плантація пальм.

    Слідом за вибухом виникла потужна пожежа. Люди загинули в своїх будинках цілими сім'ями.

    Влада почала розслідування інциденту.

    До слова, напередодні у російському Краснодарі прогримів потужний вибух в супермаркеті (відео).

    Теги: пожежа вибух газ смерть водій розслідування Африка перевезення Нігерія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies