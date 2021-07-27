На острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа (фото)

На Хортиці вже вигоріло близько 10 гектарів лісу

Причиною загоряння може бути як халатність, так і цілеспрямований підпал

На території Національного заповідника Хортиця (Запоріжжя) сталася масштабна пожежа. Вже вигоріло близько 10 гектарів лісу.

На сторінці заповідника у Facebook додають, що горить сосновий ліс поблизу станції Січ та балки Генералка.

«На місце терміново виїхала Добровільна пожежна дружина заповідника, наші співробітники, навіть жінки, працівники ONUR, 3, 2, 5, 1 і 7 пожежні частини Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, працює 10 одиниць техніки. Роботу ускладнює сильний вітер. Наразі пожежу вдається локалізувати», – йдеться в повідомленні.

Допускають, що причиною загоряння може бути як халатність, так і цілеспрямований підпал.

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко у своєму Facebook повідомив, що наразі розповсюдження пожежі зупинили.

«Дякуючи нашим вогнеборцям ДСНС та ДТП «Хортиця Національний заповідник» пожежа локалізована та зупинена!», – написав він у коментарях до своєї публікації.

Як відомо, до складу Національного заповідника «Хортиця» входить острів Хортиця і прилеглі острови та скелі: Байда, Дубовий, Ростьобин, Три Стоги, Середня, Близнюки, урочище Вирва на правому березі Дніпра, що мають загальнодержавне та історичне значення.

Загальна площа заповідника – 2 386,86 га.

До слова, Італію охопили масштабні лісові пожежі: горять Сардинія і Сицилія.