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    На острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа (фото)

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    На Хортиці вже вигоріло близько 10 гектарів лісу - На острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа (фото)
    На Хортиці вже вигоріло близько 10 гектарів лісу
    Фото: maksim.ostapenko / Facebook

    Причиною загоряння може бути як халатність, так і цілеспрямований підпал

    На території Національного заповідника Хортиця (Запоріжжя) сталася масштабна пожежа. Вже вигоріло близько 10 гектарів лісу.

    На сторінці заповідника у Facebook додають, що горить сосновий ліс поблизу станції Січ та балки Генералка.

    «На місце терміново виїхала Добровільна пожежна дружина заповідника, наші співробітники, навіть жінки, працівники ONUR, 3, 2, 5, 1 і 7 пожежні частини Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, працює 10 одиниць техніки. Роботу ускладнює сильний вітер. Наразі пожежу вдається локалізувати», – йдеться в повідомленні.

    Допускають, що причиною загоряння може бути як халатність, так і цілеспрямований підпал.

    Генеральний директор заповідника Максим Остапенко у своєму Facebook повідомив, що наразі розповсюдження пожежі зупинили.

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    На острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа (фото)
    На острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа (фото)
    На острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа (фото)

    «Дякуючи нашим вогнеборцям ДСНС та ДТП «Хортиця Національний заповідник» пожежа локалізована та зупинена!», – написав він у коментарях до своєї публікації.

    Як відомо, до складу Національного заповідника «Хортиця» входить острів Хортиця і прилеглі острови та скелі: Байда, Дубовий, Ростьобин, Три Стоги, Середня, Близнюки, урочище Вирва на правому березі Дніпра, що мають загальнодержавне та історичне значення.

    Загальна площа заповідника – 2 386,86 га.

    До слова, Італію охопили масштабні лісові пожежі: горять Сардинія і Сицилія.

    Теги: Запоріжжя пожежа ДСНС вітер ліс Заповідники
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    На острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа (фото)