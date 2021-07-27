Італію охопили масштабні лісові пожежі: горять Сардинія і Сицилія

На Сицилії пожежа почалась у зеленій зоні муніципалітеті Ериче, на північному заході острова

На Сардинії через лісові пожежі евакуювали сотні людей

На додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни. Про це повідомляє Ansa.

На Сицилії пожежа почалась у зеленій зоні муніципалітеті Ериче, на північному заході острова, збитки від неї вже називають величезними. Повідомляють також про пожежі на гірському хребті Сікані та в Алкамо у провінції Трапані – теж на заході острова. З минулої доби триває пожежа також в районі Агрідженто.

Відновилась також пожежа у Валь Пескара, вогнеборці намагаються приборкати вогонь з пізнього вечора.

Відзначимо, на Сардинії боротьба з масштабними лісовими пожежами триває третю добу, частково осередки вдалося взяти під контроль.

Пожежа почалася у Монтіферру в центрально-західній частині острова, звідки поширився на близько 50 кілометрів в напрямку провінції Ольястра. Поширенню вогню сприяла спека та вітер. Мешканців кількох прилеглих сіл з населенням 150-200 осіб довелося евакуювати посеред ночі.

До боротьби з стихією залучені близько 7,5 тис. людей – представників лісової служби, пожежників, служби цивільного захисту, Червоного Хреста, карабінерів, поліцейських та волонтерів. Вогонь гасять також 10 гелікоптерів

Влада регіону заявила, що обсяги збитків ще не відомі, але вочевидь величезні та що звертатиметься до центрального уряду по допомогу

Тим часом північ країни потерпає від сильних злив з градом, які завдали шкоди сільськогосподарським посівам, виноградникам і садам. Сильний град пошкодив сотні автомобілів на автомагістралі А1.

Відео було знято на трасі між П'яченцою і Пармою. Однак екстремальні погодні умови, що супроводжувалися градом, також завдали шкоди іншим частинам регіону Емілія-Романья на півночі Італії.

У багатьох місцях під час шторму відбулися ланцюгові дорожньо-транспортні пригоди. Інформації про можливі травми або нещасні випадки поки немає.