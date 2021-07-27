У двох столичних багатоповерхівках сталися пожежі в ліфтових шахтах (фото, відео)

Пожежу в ліфтах ліквідували вогнеборці

У понеділок, 26 липня, столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в ліфтових шахтах багатоповерхових будинків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Перший виклик надійшов до оперативно-координаційного центру о 19:07. Повідомлялось про задимлення в під’їзді житлового будинку по просп. Оболонському, 14-Д. На місці рятувальники встановили, що в ліфтовій шахті сталося загоряння сміття на площі 4 кв. м. О 19:25 загоряння було локалізовано та о 19:29 ліквідовано.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Наступний подібний виклик до рятувальної служби надійшов о 21:24. Повідомлялось про запах горілого в одному із під’їздів по просп. Правди, 10-А у Подільскому районі столиці. По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння виникло в шахті ліфта на площі 5 кв. м. О 21:50 пожежу було локалізовано та о 21:57 ліквідовано.

На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

В обох випадках жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожеж встановлюватимуть правоохоронні органи.