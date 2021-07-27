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    У двох столичних багатоповерхівках сталися пожежі в ліфтових шахтах (фото, відео)

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    Рятувальники ліквідували загорання в ліфтових шахтах - У двох столичних багатоповерхівках сталися пожежі в ліфтових шахтах (фото, відео)
    Рятувальники ліквідували загорання в ліфтових шахтах
    Фото: ДСНС

    Пожежу в ліфтах ліквідували вогнеборці

    У понеділок, 26 липня, столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в ліфтових шахтах багатоповерхових будинків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Перший виклик надійшов до оперативно-координаційного центру о 19:07. Повідомлялось про задимлення в під’їзді житлового будинку по просп. Оболонському, 14-Д. На місці рятувальники встановили, що в ліфтовій шахті сталося загоряння сміття на площі 4 кв. м. О 19:25 загоряння було локалізовано та о 19:29 ліквідовано.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Наступний подібний виклик до рятувальної служби надійшов о 21:24. Повідомлялось про запах горілого в одному із під’їздів по просп. Правди, 10-А у Подільскому районі столиці. По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння виникло в шахті ліфта на площі 5 кв. м. О 21:50 пожежу було локалізовано та о 21:57 ліквідовано.

    На місці події було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

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    У двох столичних багатоповерхівках сталися пожежі в ліфтових шахтах (фото, відео)
    У двох столичних багатоповерхівках сталися пожежі в ліфтових шахтах (фото, відео)
    У двох столичних багатоповерхівках сталися пожежі в ліфтових шахтах (фото, відео)

    В обох випадках жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожеж встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У двох столичних багатоповерхівках сталися пожежі в ліфтових шахтах (фото, відео)