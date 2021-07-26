Під Києвом горів притулок для тварин (фото)

Загорання виникло в господарчій будівлі притулку

У неділю, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби 44 Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани о 16:51.

На місці рятувальники встановили, що сталось загорання приватної господарчої будівлі на території тваринного притулку.

Пожежу було повністю ліквідовано о 17:30.

Під час гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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