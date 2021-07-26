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    Під Києвом горів притулок для тварин (фото)

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    На місці пожежі працювали дев'ять вогнеборців - Під Києвом горів притулок для тварин (фото)
    На місці пожежі працювали дев'ять вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло в господарчій будівлі притулку

    У неділю, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до оперативно-диспетчерської служби 44 Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани о 16:51.

    На місці рятувальники встановили, що сталось загорання приватної господарчої будівлі на території тваринного притулку.

    Пожежу було повністю ліквідовано о 17:30.

    Під час гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у вихідні у школі №251 ім. Хо Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови на вул. Закревського, 11-А у Деснянському районі столиці сталася пожежа.

    25 липня на полі під час збирання врожаю пшениці в смт Калита Броварського району сталося загорання комбайна.

    23 липня сталась пожежа в недіючій будівлі на вул. Дмитрівській, 23-А у Шевченківському районі столиці. Під час розвідки рятувальники вивели на свіже повітря чоловіка без певного місця проживання, який перебував у сусідній кімнаті, та передали його медикам. Потерпілого, 1977 року народження, було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння».

    22 липня виникла пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Під Києвом горів притулок для тварин (фото)