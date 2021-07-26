У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню і диму (відео)

На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму

Причиною пожежі може бути замикання у силовому кабелі

У понеділок, 26 липня, у найбільшому житловому масиві Харкова сталося займання посеред вулиці. З-під землі вирвався стовп вогню. Про це повідомляє місцеве видання Status Quo.

«Займання виникло сьогодні, 26 липня, на Салтівці. Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці», – йдеться у повідомленні.

На кадрах із місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання у силовому кабелі. На місце прибула аварійна служба.

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