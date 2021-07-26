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    У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню і диму (відео)

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    На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму - У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню і диму (відео)
    На кадрах з місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму
    Фото: sq.com.ua

    Причиною пожежі може бути замикання у силовому кабелі

    У понеділок, 26 липня, у найбільшому житловому масиві Харкова сталося займання посеред вулиці. З-під землі вирвався стовп вогню. Про це повідомляє місцеве видання Status Quo.

    «Займання виникло сьогодні, 26 липня, на Салтівці. Надзвичайна ситуація сталася на перехресті вулиць Гвардійців Широнінців і Героїв Праці», – йдеться у повідомленні.

    На кадрах із місця інциденту видно, як з-під землі виривається стовп вогню і клуби диму.

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    Допис, поширений ТРУХАХАРЬКОВ (@true.xa)

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі може бути замикання у силовому кабелі. На місце прибула аварійна служба.

    До слова, під Києвом горів притулок для тварин (фото).

    Теги: Харків пожежа вулиця надзвичайна ситуація
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    У Харкові з-під землі вирвався стовп вогню і диму (відео)