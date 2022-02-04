На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП за участю чотирьох транспортних засобів

У четвер ввечері на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Вишневе Лубенського району на Полтавщині, сталася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмовано 11 людей, повідомляє Нацполіція.

Під час огляду місця ДТП слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки Renault Magnum, під керуванням 64-річного водія, легковика Cherry Amulet, під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter, під керуванням 40-річного водія та сідлового тягача Volvo із напівпричепом Santi, під керуванням водія, 1998 року народження.

Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих: водії Cherry Amulet та Mercedes-Benz-Sprinter, а також дев’ять пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

До слова, напередодні у Вінниці позашляховик зіштовхнувся з маршруткою. Одна людина загинула (фото).