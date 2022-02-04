  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Переважна більшість травмованих &ndash; мешканці Сумщини та Київщини - На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)

    Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини

    фото: pl.npu.gov.ua

    Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП за участю чотирьох транспортних засобів

    У четвер ввечері на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Вишневе Лубенського району на Полтавщині, сталася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмовано 11 людей, повідомляє Нацполіція.

    Під час огляду місця ДТП слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки Renault Magnum, під керуванням 64-річного водія, легковика Cherry Amulet, під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter, під керуванням 40-річного водія та сідлового тягача Volvo із напівпричепом Santi, під керуванням водія, 1998 року народження.

    Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих: водії Cherry Amulet та Mercedes-Benz-Sprinter, а також дев’ять пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)
    На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)
    На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)
    На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)
    На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)
    фото: pl.npu.gov.ua

    За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

    До слова, напередодні у Вінниці позашляховик зіштовхнувся з маршруткою. Одна людина загинула (фото).

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Полтавщина Renault Volvo
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Полтавщині рейсовий автобус потрапив у ДТП: 11 травмованих (фото)