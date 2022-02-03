На Рівненщині потяг протаранив фуру, є постраждалі

Водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, проїхав шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд

Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося

На Рівненщині пасажирський поїзд №43 Київ-Івано-Франківськ зіткнувся з вантажівкою Scania, водій якої виїхав на залізничний переїзд у місті Дубно. Постраждали двоє людей, повідомляє «Укрзалізниця» 3 лютого.

Зазначається, що водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, проїхав шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Машиніст поїзда та водій вантажівки госпіталізовані. На місце інциденту було викликано Нацполіцію. Як додає пресцент ДСНС, повідомлення про ДТП надійшло о 01:58, постраждав машиніст потягу.

Через ДТП сталася затримка потягів, фото: dsns

«Медики вкололи йому знеболююче, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його стан оцінюють медики», – розповіли у пресцентрі.

Згодом залізничники замінили локомотив, і поїзд було відправлено за маршрутом із затримкою понад п'ять годин. Крім того, через цю ДТП затримується у дорозі майже на 30 хвилин поїзд №95/96 Київ-Рахів.

Нагадаємо, на днях під Києвом потяг протаранив маршрутку (відео).