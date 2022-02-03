  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Під Львовом Skoda врізалась у маршрутку: є загиблий і травмовані

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    П'ятеро пасажирів маршрутки та водій опинилися в лікарні&nbsp; - Під Львовом Skoda врізалась у маршрутку: є загиблий і травмовані
    П'ятеро пасажирів маршрутки та водій опинилися в лікарні 
    фото: Нацполіція

    Водій легковика від отриманих травм помер на місці аварії

    Сьогодні у селі Рясна Руська (Львівська область) зіткнулися маршрутка та легкове авто. Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, у результаті аварії загинула одна людина, ще шестеро людей госпіталізовані з травмами.

    За інформацією правоохоронців, авто Skoda Octavia, під керуванням 39-річного жителя Львова, виїхало на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з автобусом сполученням Львів-Зелів, яким керував 47-річний мешканець Львівського району.

    Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Львовом Skoda врізалась у маршрутку: є загиблий і травмовані
    Під Львовом Skoda врізалась у маршрутку: є загиблий і травмовані

    Також у лікарню доставлені водій та п’ятеро пасажирів автобуса – правоохоронці встановлюють їх особисті дані, діагнози уточнюють медики.

    Наразі на місці події працюють слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

    Нагадаємо також про ДТП, що сталася на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні. Правоохоронці нагадують про ожеледицю на дорогах та просять неухильно дотримуватись ПДР, вибирати безпечну швидкість.

    Також нагадаємо про оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

    Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

    Напередодні Трухін вперше прокоментував скандальне відео про аварію з його участю.

    Читайте також: «Про це знав Зеленський». Разумков зробив гучну заяву щодо відео із Трухіним

    Теги: МВС ДТП Львівщина водій ПДР Skoda Octavia Skoda
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Львовом Skoda врізалась у маршрутку: є загиблий і травмовані