Під Львовом Skoda врізалась у маршрутку: є загиблий і травмовані

П'ятеро пасажирів маршрутки та водій опинилися в лікарні

Водій легковика від отриманих травм помер на місці аварії

Сьогодні у селі Рясна Руська (Львівська область) зіткнулися маршрутка та легкове авто. Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, у результаті аварії загинула одна людина, ще шестеро людей госпіталізовані з травмами.

За інформацією правоохоронців, авто Skoda Octavia, під керуванням 39-річного жителя Львова, виїхало на смугу зустрічного руху, де зіткнулося з автобусом сполученням Львів-Зелів, яким керував 47-річний мешканець Львівського району.

Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події.

Також у лікарню доставлені водій та п’ятеро пасажирів автобуса – правоохоронці встановлюють їх особисті дані, діагнози уточнюють медики.

Наразі на місці події працюють слідчі. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо також про ДТП, що сталася на Київщині: Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні. Правоохоронці нагадують про ожеледицю на дорогах та просять неухильно дотримуватись ПДР, вибирати безпечну швидкість.

Також нагадаємо про оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

Напередодні Трухін вперше прокоментував скандальне відео про аварію з його участю.