Аварія на трасі Київ–Ковель: маршрутка залишилась без вікон, рух ускладнено (фото)

Водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечного інтервалу

На 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo. Про це повідомила патрульна поліція Київщини.

Як повідомили патрульні, попередньо водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного інтервалу та спричинив зіткнення з припаркованим Volvo. Внаслідок інциденту у маршрутки побилися вікна. Також повідомляється про потерпілих. Слідчі встановлюють всі обставини події.

Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.

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