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    Аварія на трасі Київ–Ковель: маршрутка залишилась без вікон, рух ускладнено (фото)

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    Внаслідок інциденту у маршрутки побилися вікна - Аварія на трасі Київ–Ковель: маршрутка залишилась без вікон, рух ускладнено (фото)
    Внаслідок інциденту у маршрутки побилися вікна
    фото: пресслужба поліції

    Водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечного інтервалу

    На 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo. Про це повідомила патрульна поліція Київщини.

    Як повідомили патрульні, попередньо водій мікроавтобуса не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного інтервалу та спричинив зіткнення з припаркованим Volvo. Внаслідок інциденту у маршрутки побилися вікна. Також повідомляється про потерпілих. Слідчі встановлюють всі обставини події.

    Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.

    Нагадаємо, на Київщині Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні.

    Як повідомлялося, оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна.

    До слова, в Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій аварія поліція
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    Аварія на трасі Київ–Ковель: маршрутка залишилась без вікон, рух ускладнено (фото)