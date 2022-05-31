На Полтавщині суд позбавив волі двох окупантів на понад 11 років

Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі

Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни

У Котелевському райсуді 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову. Про це повідомляє «Суспільне».

Їм призначили по 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою вину визнали.

Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.

Читайте також: Суд над російським генералом. Окупанти не уникнуть покарання. Нагадаємо, що командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.