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    Події в Україні

    На Полтавщині суд позбавив волі двох окупантів на понад 11 років

    Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі - На Полтавщині суд позбавив волі двох окупантів на понад 11 років
    Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі
    фото: t.me/suspilnepoltava

    Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни

    У Котелевському райсуді 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову. Про це повідомляє «Суспільне».

    Їм призначили по 11 років 6 місяців позбавлення волі.

    Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою вину визнали.

    Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.

    Читайте також: Суд над російським генералом. Окупанти не уникнуть покарання. Нагадаємо, що командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

    Теги: росія окупанти суд війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    На Полтавщині суд позбавив волі двох окупантів на понад 11 років