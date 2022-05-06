Суд над російським генералом. Окупанти не уникнуть покарання

До суду пішла перша справа щодо повномасштабної агресії РФ

Російські агресори мають затямити кілька важливих обставин:

Вони – злочинці. За скоєне треба відповідати і сховатися за камуфляж «я виконував військовий наказ» не вийде. Немає і не було ніякої такої могутності, що змушує інших ніяковіти бачачи російського «солдата». І ще один дуже важливий (для завсідників курортів Анталії) фактор – вони зачинені в РФ і Білорусі. В сучасному світі влада РФ не зможе настільки заблокувати простір, щоб приховати наслідки співпраці з ними.

Всі і без того вже, якщо не зрозуміли ґрунтовно, то близькі до цього – жити доведеться там, їздити доведеться на «Ладі Калині», пити доведеться квас, а прати речі в машинці «Вятка» чи «Витязь», а банківські кредитні карти можна позичити в дітей, якщо встигли придбати гру «Монополія». В принципі, можна жити і так, але сильно вже не хочеться.

І єдине, що стримує полчища так званих «еліт» їхнього президента від нещадного бунту – страх. Але це тимчасово. З кожним днем вони бачать, що ватажок слабкий, якщо не сказати більше. І ми цей священний процес тільки посилимо.

До суду пішла перша справа щодо повномасштабної агресії РФ – обвинувальний акт щодо російського генерала Ляміна

Це командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС Російської Федерації, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму. Офіс Генпрокурора та СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою генерал-майора Денис Ляміна та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в нашому українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ на вторгнення на нашу землю. Далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей.

Для мотивації своїх солдат йти вбивати українців він за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами «українських націоналістів і фашистів». А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали.

Зате генерал отримає свій заслужений вирок, якщо компетентний українських суд погодиться із доводами прокурорів про причетність цієї особи до ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України).

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