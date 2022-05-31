Сумщина: ворог уночі застосував артилерію та ракети з літаків

Ворог здійснив два пуски ракет по області

В ніч на 31 травня рашисти здійснили обстріл Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Есманської громади.

«Майже одночасно із цим розпочався артобстріл Білопільської громади із САУ», – розповів Живицький.

О 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

Голова Сумської ОВА зазначив, що в усіх випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється.

Нагадаємо, напередодні окупанти вночі обстрілювали Сумщину ракетами, артилерією та мінометами.

Як повідомлялося, 27 травня до зони бойових дій потрапили вісім громад у Сумській області.

Того ж дня росіяни обстріляли Дніпро і запустили ракету на Буковину.

Перед цим окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини (фото).

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