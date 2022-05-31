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    Новини

    Рада зібрала підписи для висловлення недовіри омбудсмену Денісовій

    Рада зібрала підписи для висловлення недовіри омбудсмену Денісовій
    фото: Facebook Людмили Денісової

    Питання про звільнення Денісової тепер має розглянути парламентський комітет

    Народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій. Відповідні підписи парламентарі вже зібрали. Про це повідомила прессекретарка «Слуги народу» Юлія Палійчук в Telegram.

    «Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій», – написала вона.

    Таким чином, тепер питання про звільнення Денісової має розглянути парламентський комітет, а після цього його винесуть на засідання Верховної ради України.

    Нагадаємо, учора, 30 травня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Україна Людмила Денісова окупація звільнення #stoprussia
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    Рада зібрала підписи для висловлення недовіри омбудсмену Денісовій