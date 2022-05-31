Рада зібрала підписи для висловлення недовіри омбудсмену Денісовій

Питання про звільнення Денісової тепер має розглянути парламентський комітет

Народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій. Відповідні підписи парламентарі вже зібрали. Про це повідомила прессекретарка «Слуги народу» Юлія Палійчук в Telegram.

«Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій», – написала вона.

Таким чином, тепер питання про звільнення Денісової має розглянути парламентський комітет, а після цього його винесуть на засідання Верховної ради України.

Нагадаємо, учора, 30 травня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.